Москвичам рассказали, что нужно делать при встрече с лисой

https://static.news.ru/photo/9d1468f8-d986-11ea-9917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Мосприроды дали советы москвичам, как себя вести при встрече с лисами. Этих животных можно встретить в парках ЗАО и ВАО, а также на юге столицы и в ТиНАО.

Лисы облюбовали столичные парки, пока действовал режим самоизоляции. За это время в городе уменьшился поток машин, а в парках не было людей. Звери перестают воспринимать человека, как угрозу для своего существования. Они начинают считать его полезным соседом, ведь рядом всегда есть доступная еда — пищевые отходы.

Диких плотоядных животных вакцинируют, раскладывая на природных территориях столицы препараты с вакциной. От лис нельзя заразиться бешенством, но они могут болеть лептоспирозом, стригущим лишаём, бруцеллёзом и другими болезнями.

При встрече с лисой самым правильным будет бесшумно постоять и подождать, пока животное не убежит. Не следует поворачиваться к нему спиной и пытаться уйти. Лиса может подумать, что её призывают к бою, если махать перед ней руками, смотреть в глаза, громко смеяться или делать резкие движения. Животных также нельзя кормить с рук.

При укусе лисы необходимо незамедлительно отправляться в травмпункт.

В Мосприроде напоминают, что о подозрительных животных нужно сообщать в единую справочную службу по номеру 7 (495) 777-77-77, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

NEWS.ru писал, что в Ярославской области охотничья собака поймала агрессивную лисицу. Животное ранее нападало на людей в посёлке Фоминское.