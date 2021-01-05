Москвичам пообещали настоящую русскую зиму на Рождество

https://static.news.ru/photo/59fa5e36-50b6-11eb-acd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Небольшие морозы и снегопад ждут жителей столицы в четверг. В этот рождественский день температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

У нас с сегодняшнего дня наступает настоящая русская зима. Температура, наконец, тоже вернётся в климатическую норму. В Москве сегодня облачно, кратковременный снег, минус 4–6 в городе, в Подмосковье от минус 3 до минус 8, — сказал Тишковец РИА Новости.

Что касается ветра, то он будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру придёт в норму и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Сугробы в Москве подрастут до 21–22 сантиметров, и, по словам синоптика, при умеренном, но уже «щипучем» морозе выпадет около 2-3 миллиметров осадков. Такой размер снежного покрова, продолжил Тишковец, является нормой для первой декады января.

Как оказалось, ушедший 2020 год стал рекордно тёплым во всей России за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такие рекорды связаны с процессами глобального потепления. Он также отметил, что в Москве среднегодовая температура оказалась сразу на три градуса выше нормы.

Рекорд по теплу был побит на этой неделе и в Крыму. Нынешняя зима на полуострове очень тёплая. 31 декабря также был перекрыт температурный максимум, сообщал NEWS.ru.