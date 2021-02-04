Москвичам пообещали морозы до минус 30 на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/35f1fa54-66e0-11eb-9fd3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальные морозы придут в столичный регион в ближайшие дни и останутся в городе до 20-х чисел текущего месяца. Об этом рассказал научный сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура опустится до минус 5–10 градусов уже к вечеру 4 февраля, на следующей неделе она достигнет минус 30 градусов. Как заявил Тишковец, температура будет постепенно повышаться, но до 20-х чисел февраля Москва тем не менее будет оставаться в зоне аномального мороза, передаёт «Москва 24».

Ранее специалист рассказал, что 8 февраля, в понедельник, следует ожидать в столичном регионе минус 21–26 градусов, в области — до минус 29. Днём столбики термометра будут держаться на уровне минус 15–20 градусов.

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