Житель столицы сделал из одной квартиры две и получил наказание

https://static.news.ru/photo/75b84d54-47a1-11eb-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Переоборудование одной трёхкомнатной квартиры в две однокомнатные стало причиной привлечения к наказанию жителя Москвы. Об этом сообщила Мосжилинспекция.

По словам представителей ведомства, житель дома № 10/2 на Самаркандском бульваре самовольно разделил трёхкомнатную квартиру на две однокомнатные. При этом он провёл коммуникации, создав вторую кухню и ванную комнату. Именно из-за аварии в новом санузле об этом стало известно соседу, который и пожаловался на незаконную перепланировку, из-за которой его квартиру залило, сообщается на сайте ведомства.

Однако владелец «трёшки» не стал пускать сотрудников Мосжилинспекции, чтобы они на месте «оценили» перепланировку. Ведомству пришлось добиваться этого с помощью решения суда.

При последующем осмотре оказалось, что собственник незаконно разделил трёхкомнатную квартиру. При этом он обустроил дополнительные санузел и кухню на месте жилых комнат. Кроме того, объединил лоджию с жилой комнатой, демонтировав оконно-дверной блок, и затронул несущие стены. Москвича обязали вернуть квартиру в прежнее состояние.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы смогут согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в режиме онлайн.

Подача заявления производится через раздел «Жильё, ЖКУ, двор» с помощью услуги «Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме». Примечательно, что список необходимых документов также подвергся изменениям. Теперь для заявления не потребуется протокол общего собрания, если он ранее уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию, и журнал производства работ, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции.