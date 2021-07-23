Москвич получил пулевое ранение в очереди за сигаретами

Мужчина получил огнестрельное ранение во время драки в магазине табачной продукции в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в ночь на 23 июля на улице Лескова. 35-летний житель столицы вместе с возлюбленной приехал на такси в ларёк, чтобы купить сигареты. В магазине он поссорился с неизвестным, завязалась драка.

Внезапно оппонент выстрелил из пистолета. Пуля попала мужчине в грудь, его госпитализировали. Полиция проводит проверку происшествия, сообщает издание.

Ранее два человека погибли в перестрелке, которая завязалась в ходе конфликта в Новом районе Сухума в Абхазии. В результате в Центральную республиканскую больницу доставлены трое мужчин.