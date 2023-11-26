Москвич оставил тревожную записку и рванул под Калугу из-за любовной ссоры Москвич после ссоры с девушкой оставил предсмертную записку и уехал в Обнинск

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Молодой москвич, который написал предсмертную записку и бросил свой автомобиль около «Лосиного острова», вышел на связь, сообщает Telegram-канал SHOT. Волонтеры с собаками несколько часов искали мужчину в лесу, однако оказалось, что житель столицы на эмоциях уехал в Обнинск, никого не предупредив.

Некоторое время назад москвич связался с поисковиками и признался, что находится в Калужской области. Спасатели и поисковые отряды разошлись по домам.

Ранее молодой человек исчез в парке «Лосиный остров» в Москве после ссоры с девушкой. Парня вызвались искать волонтеры добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт» с помощью собаки и квадрокоптера. Сообщалось, что во время прогулки влюбленные поругались, после этого москвич отключил телефон, а к часу ночи вовсе перестал выходить на связь. Днем 25 ноября возле парка обнаружили его рабочий автомобиль с тревожной запиской внутри. Родные парня обратились к поисковикам.

Ранее волонтеры объединения нашли мертвым восьмилетнего мальчика, пропавшего в Аргаяшском районе в селе Яраткулова под Челябинском. Тело ребенка обнаружили в пруду. Известно, что мальчик отправился кататься на велосипеде и не вернулся домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. Региональное управление МЧС сообщило, что к трагедии привела детская «самостоятельность».