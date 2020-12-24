Москвич купил под Тулой здание церкви

https://static.news.ru/photo/4e553fce-4558-11eb-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: sobory.ru

Житель Москвы купил храм Дмитрия Солунского постройки XIX века, расположенный в селе Завалово под Тулой. Здание было выставлено на аукцион.

Первоначальная цена постройки составляла 414 тысяч рублей, однако москвич приобрёл её за 186,3 тысячи. При этом москвич оказался единственным участником торгов, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что здание общей площадью 166,2 квадратных метра выставили на продажу на сервисе объявлений Avito из-за банкротства собственника. Ранее его использовали в качестве склада. Сейчас здание почти полностью разрушено.

Русская православная церковь (РПЦ) претендует на передачу Свято-Троицкой Александро-Невской лавре двух жилых домов в Санкт-Петербурге. До советского периода это были настоятельский и братский корпуса, пояснил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Как писал NEWS.ru, 7 декабря президент Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил, что на территории Александро-Невской лавры до сих пор остаются объекты, которые необходимо передать Церкви. Глава Минкультуры заверила, что министерство прорабатывает этот вопрос с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Кроме того, она сообщила, что в самой лавре начинается «глубокая реставрация», которая продлится до 2028 года.