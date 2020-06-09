Москва заняла 21-е место в мире по дороговизне жизни для экспатов

https://static.news.ru/photo/db2cf00c-aa64-11ea-9734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По стоимости жизни для высокооплачиваемых иностранных специалистов Москва вышла на 21-е место в мире. За год она поднялась в рейтинге на шесть позиций.

По данным рейтинга Cost of Living Survey консалтинговой компании Mercer, самым дорогим городом признан Гонконг, он уже второй год лидирует по этому показателю. На второй строчке рейтинга — туркменский Ашхабад, он поднялся на пять позиций. Далее следуют Токио, Цюрих, Сингапур и Нью-Йорк.

Рейтинг Mercer помогает транснациональным компаниям определить размеры компенсации для своих сотрудников-экспатов. В нём учитываются цены на жильё, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения и медобслуживание.

Как писал NEWS.ru, иностранцы, работающие в российских компаниях или на предприятиях, эффективнее справляются со своими обязанностями, чем сами граждане РФ. Так считает практически каждый четвёртый сотрудник отечественной компании, следует из результатов опроса, который провела платформа «Mail.ru для бизнеса». 23% представителей малого и среднего бизнеса ответили, что экспаты работают лучше соотечественников. При этом отмечается, что менее половины опрошенных (или 45%) не видят разницы в профессиональной эффективности иностранных и российских сослуживцев. Лишь пятая часть респондентов (21%) считают экспатов менее результативными членами команды, чем соотечественники.