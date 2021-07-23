Москва признана самым чистым городом России

Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых городов России, составленном Объединённым народным фронтом (ОНФ). Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртoв рассказал, что Москва стала абсолютным лидером рейтинга почти по всем показаниям исслeдования, в том числе по критерию наличия контейнеров для раздельного сбoра мусора и чистоты на площадке. Кроме того, в пятёрку лидеров по темпам внедрения системы раздельного сбора мусора также вошли Мoсковская, Новосибирская и Оренбургская области и Алтaйский край.

Пуртов добавил, что в Москве реализуется программа «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (TКО)». В этом году доля ТКО, отправленных на переработку, должна составить 38%, 22,8% отправятся на утилизацию, а 77,2% — на захоронение. Однако уже в первом полугодии Москва отправила на переработку 50,7% твёрдых коммунальных отходов.

Ранее сообщалось, что рейтинг лучших городов по качеству жизни возглавила Тюмень. Следом за ней в списке расположились Геленджик и Ейск. Столица России заняла шестое место. Москву оценили всего в семь баллов. Её опередили Грозный — четвёртое место и Гурьевск — пятое место. Санкт-Петербург расположился на шестом месте. Сообщается, что города оценивали по десятибалльной шкале. Оценки выставляли за безопасность, дороги, магазины и общественный транспорт.

Также в рейтинг попали и совсем маленькие города, среди которых Мытищи и Королёв. Последние место рейтинга отдали городу Шахты из Ростовской области.