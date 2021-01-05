Москва помогла Петербургу с лекарствами от коронавируса

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Правительство Москвы безвозмездно передало правительству Санкт-Петербурга лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и специализированное медоборудование для лечения пациентов с коронавирусом. К такой договорённости ранее пришли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В петербургских стационарах в наличии необходимое количество препаратов и средств индивидуальной защиты. Но любая помощь сегодня важна. Это пример солидарности в борьбе с пандемией. Мы благодарны мэру Москвы Сергею Собянину за помощь и поддержку, — цитирует ТАСС вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В пресс-службе петербургской администрации уточнили, что в город поступили более 15 тысяч упаковок антибиотиков, в том числе «Азитромицина» и «Амоксиклава», 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов («Фавипиравира» и «Арбидола») и 5 тысяч пачек «Парацетамола». Их направили в главный городской инфекционный стационар — больницу имени С. П. Боткина.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 263 997 больных коронавирусом, выздоровели после заражения 158 499 горожан, умерли — 8135 человек.

Как писал NEWS.ru, 4 января Санкт-Петербург впервые вышел в лидеры по приросту заболевших коронавирусной инфекцией среди российских регионов. Так, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 3657 заболевших коронавирусом. В Москве, где обычно выявляли наибольшее число инфицированных, COVID-19 официально подтвердили у 3591 человека.

Из-за распространения коронавируса в Санкт-Петербурге ужесточили ограничения. С 30 декабря по 3 января была приостановлена работа всего общепита, с 4 по 31 января ресторанам и кафе разрешили работать только до 23:00. До 10 января закрыты все музеи, выставки, концертные площадки и зоопарк. Театры смогут принимать зрителей с 7 января с заполняемостью зала в 25%. Под запрет попали также автобусные экскурсии и все мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек. Туристам рекомендовали не приезжать в Северную столицу на новогодние каникулы.