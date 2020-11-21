В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 75 человек.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 21 ноября, в столице было выявлено 547 738 случаев заражения, 7168 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 064 748 человек (+24 822 за последние сутки), 35 778 пациентов погибли (+467 за последние сутки).
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом в России тревожит рост смертности.
В связи с этим он поручил властям незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию, не только производить и закупать лекарства от COVID-19, но и доводить их до нуждающихся, предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом. Они могут составить до 10 тысяч рублей в месяц.