12 человек умерли от коронавируса в Москве

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 12 человек.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 7 сентября в столице было выявлено 267 742 случая заражения, 695 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 035 789 человек (+5099 за последние сутки), 18 011 пациентов погибло (+120 за последние сутки).
Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.
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