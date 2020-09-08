12 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 12 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 16 смертей. Общее число смертей достигло 4933.

По данным на утро 7 сентября в столице было выявлено 267 742 случая заражения, 695 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 035 789 человек (+5099 за последние сутки), 18 011 пациентов погибло (+120 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.