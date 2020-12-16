В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 76 человек.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 16 декабря, в столице было выявлено 708 530 случаев заражения, 5028 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 2 734 454 человека (+26 509 за последние сутки), 48 564 пациента погибло (+596 за последние сутки).
Накануне издание «Медиазона»
При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19, писал NEWS.ru.