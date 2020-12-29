73 пациента с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 73 человека.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 30 декабря, в столице было выявлено 803 203 случая заражения, 5105 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 3 131 550 человек (+26 513 за последние сутки), 56 426 пациентов погибло (+599 за последние сутки).
Накануне издание «Медиазона»
При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19, писал NEWS.ru.