75 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Общее число умерших в столице достигло 11 064. Днём ранее сообщалось о 76 умерших, передаёт «Москва 24».

По данным на утро 28 декабря, в столице было выявлено 792 457 случаев заражения, 6253 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 3 078 035 человек (+27 787 за последние сутки), 55 265 пациентов погибло (+487 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что более половины смертей в России приходятся на коронавирус или болезни, ассоциированные с ним. По словам вице-премьера, смертность в стране за январь — ноябрь 2020 года выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Она пояснила, что данные по смертности от коронавируса могут меняться в течение 40 дней. Это связано с процедурой верификации и проведением вскрытия для уточнения причин смерти.