В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Общее число умерших в столице достигло 10317. Днём ранее сообщалось о 72 умерших.

По данным на утро 18 декабря, в столице был выявлен 722 178 случаев заражения, 6937 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 2 791 220 человек (+28 552 за последние сутки), 49 762 пациента погибло (+611 за последние сутки).

Накануне издание «Медиазона» сообщило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов.

При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19, писал NEWS.ru.