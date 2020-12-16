В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 72 человека.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус,
По данным на утро 17 декабря, в столице был выявлен 715 241 случай заражения, 6711 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 2 762 668 человек (+28 214 за последние сутки), 49 151 пациент погиб (+587 за последние сутки).
Накануне издание «Медиазона»
При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус». Позднее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что данные оперштаба являются верными, а Россия никогда не фальсифицировала показатели смертности от COVID-19, писал NEWS.ru.