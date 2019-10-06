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В столичном супермаркете пожилому мужчине отказались продать хлеб из-за того, что он пытался оплатить его десятикопеечными монетами. По словам свидетелей, кассир не хотела «засорять кассу» мелочью.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл на улице Широкая в Москве. О нём стало известно после появления постов очевидцев в соцсетях. Покупатели, присутствовавшие при этой сцене, написали о случившемся в жалобную книгу магазина, требуя уволить продавца, и пообещали подать жалобу в Роспотребнадзор. Они написали, что дедушка на бомжа не похож, но, возможно, собирает милостыню. В итоге, за него расплатилась другая пенсионерка, стоящая за ним в очереди.

Как писал News.ru, группа несовершеннолетних избила продавцов за то, что те отказались продать им спиртное. Драка произошла на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Защитить взрослых вызвался проходивший мимо мужчина. В результате инцидента один человек госпитализирован, подросткам удалось скрыться до приезда полиции.