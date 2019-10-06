В столичном супермаркете пожилому мужчине отказались продать хлеб из-за того, что он пытался оплатить его десятикопеечными монетами. По словам свидетелей, кассир не хотела «засорять кассу» мелочью.
Как
Как писал News.ru, группа несовершеннолетних избила продавцов за то, что те отказались продать им спиртное. Драка произошла на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Защитить взрослых вызвался проходивший мимо мужчина. В результате инцидента один человек госпитализирован, подросткам удалось скрыться до приезда полиции.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен