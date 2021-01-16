Московское метро временно закроет станцию «Алма-Атинская»

https://static.news.ru/photo/53ea827e-58da-11eb-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

18 января для пассажиров будет закрыта станция «Алма-Атинская» столичного метрополитена, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Пассажиры не смогут пользоваться станцией с 12:00 до 17:00.

Завтра, 18 января, с 12.00 до 17.00 будет закрыта станция «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Причиной стала необходимость проведения технических работ. Подробностей предстоящих действий в ведомстве не раскрыли.

Пассажирам порекомендовали пользоваться автобусами под номерами 676, 740 и 764.

Ранее машинист московского метро Алексей Раевский, спасший несколько дней назад упавшего на рельсы ребёнка, назвал тип пассажиров, которые больше всего раздражают его самого и его коллег. Это — вечно спешащие люди, которые своими действиями задерживают отправление поезда.

К ним он отнёс граждан, перебегающих из вагона в вагон на станциях, тех, кто бежит вдоль вагона и заходит в последнюю секунду перед закрытием дверей, а также торопящихся, бегущих к готовому отправиться составу, едва сойдя с лестницы или эскалатора, писал NEWS.ru.