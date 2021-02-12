Московским властям нужно пять суток на уборку снега

https://static.news.ru/photo/d1c5dd06-6e29-11eb-8d35-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коммунальные службы Москвы смогут убрать снег на улицах города за пять суток, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По регламенту нам ещё пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан, — сказал он в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьёва.

По его словам, снегопад 13 февраля привёл трудностям с движением транспорта, однако как рельсовый, так и обычный общественный транспорт работали без сбоев.

13 февраля в ликвидации последствий аномальных осадков на юго-востоке Москвы принимают участие почти пять тысяч работников коммунальных служб. Как отметил префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков. Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.