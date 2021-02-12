Московским властям нужно пять суток на уборку снега

Коммунальные службы Москвы смогут убрать снег на улицах города за пять суток, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По регламенту нам ещё пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан, — сказал он в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьёва.
По его словам, снегопад 13 февраля привёл трудностям с движением транспорта, однако как рельсовый, так и обычный общественный транспорт работали без сбоев.
13 февраля в ликвидации последствий аномальных осадков на юго-востоке Москвы принимают участие почти пять тысяч работников коммунальных служб. Как отметил префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.
Ранее NEWS.ru писал, что дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков. Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.