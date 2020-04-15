Московским школьникам показали порно вместо видеоурока химии

Аккаунт одного из московских школьников взломал хакер и начал транслировать девятиклассникам порно во время дистанционного видеоурока по химии. Отчим потерпевшего уже обратился в полицию.
Как
Как писал NEWS.ru, подобный инцидент произошёл недавно и в Саратове. Там неизвестные включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. В школе провели служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить это силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о произошедшем было передано в правоохранительные органы.
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