Московским школьникам показали порно вместо видеоурока химии

https://static.news.ru/photo/15dc184a-7f31-11ea-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Аккаунт одного из московских школьников взломал хакер и начал транслировать девятиклассникам порно во время дистанционного видеоурока по химии. Отчим потерпевшего уже обратился в полицию.

Как сообщает Пятый канал, жертвой хакера стал 15-летний учащийся школы № 274. Сотрудники полиции начали проверку по факту этого происшествия.

Как писал NEWS.ru, подобный инцидент произошёл недавно и в Саратове. Там неизвестные включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. В школе провели служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить это силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о произошедшем было передано в правоохранительные органы.