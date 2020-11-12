Московским ресторанам разрешат проведение новогодних корпоративов

https://static.news.ru/photo/a11cd49a-2516-11eb-b708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние корпоративы можно будет проводить в московских ресторанах, однако будут действовать ограничения, рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Корпоративы можно проводить. <...> Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23:00, то нет никаких проблем — пожалуйста, вы можете его провести, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что необходимо выполнять требование Роспотребнадзора о максимальном числе участников: мероприятие смогут посетить не больше 50 человек.

Как сообщал NEWS.ru, власти Москвы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.