Московским медикам за год выплатят 3 млрд рублей за работу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/82bc1420-703e-11eb-ba67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из столичного бюджета в 2021 году будет выделено 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, врачи стационаров будут дополнительно получать 70 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 30 тысяч. Врачам Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи ежемесячно будут доплачивать по 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу — по 30 тысяч рублей.

В амбулаторных КТ-центрах и городских поликлиниках надбавка врачам составит 70 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тысяч. Ежемесячные выплаты получат также сотрудники, выполняющие исследования грудной клетки методом КТ (врачи — по 30 тысяч рублей, медсёстры — по 25 тысяч рублей), сообщает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, в столице за прошедшие сутки коронавирус выявили у 1409 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Москва так и остаётся лидером по количеству заболевших. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Подмосковье. За сутки в столице от коронавируса выздоровели 2062 человека, скончались 60 пациентов.

С начала пандемии в столице выявили 959 405 инфицированных. Всего в городе скончались 14 464, а выздоровели 873 898 человек. В настоящее время в Москве болеют 71 043 человека.