Московский ЖК «Грин Парк» вновь затопило кипятком

Утром 9 декабря в московском жилом комплексе «Грин Парк» три нижние этажа, а также шахту лифта и кладовые секции затопило кипятком. Жильцы дома предположили, что причиной инцидента стал текущий стояк, и добавили, что подобного рода аварии происходят достаточно часто. По имеющимся данным, самые большие проблемы были в первом блоке из-за конфликта застройщика с подрядчиками, передаёт «360».

Издание сообщает, что летом 2020 года вода залила электрические щитки и вентиляционные каналы. В 2021 году «Грин Парк» дважды затопило кипятком из-за лопнувших стояков. Сантехник Геннадий Юрков предположил, что авария возникла из-за некачественной спайки труб.

Во внешней части существуют специальные схемы трубопровода. Должен быть компенсатор — это раздвижение труб, чтобы нагрузки сильной не было, такой мешочек, где делается сжатие и разжатие трубы, чтобы она не тянулась. Нужно соблюдать эти правила, чтобы сделать правильное соединение, — пояснил Юрков.

Ранее новую сцену Большого театра затопило из-за пьяной драки сотрудников: один из работников бросил в другого стул, который отлетел в пульт управления и включил противопожарную сигнализацию.