Московский полицейский рассказал о «100% риске» заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/22a81288-8169-11ea-b094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из столичных стражей порядка рассказал журналистам, как пандемия коронавируса повлияла на работу полиции.

По его словам, в настоящий момент на патрулирование улиц направлены сотрудники всех подразделений: кадровики, работники убойных отделов, финансисты. Это отрицательно сказывается на общих показателях, поскольку люди почти не занимаются своей непосредственной работой.

Следователи жалуются, что не могут ни экспертизу сделать, чтобы отдать дело в прокуратуру, ни в СИЗО человека допросить. Опера почти не работают, потому что они половину недели на патрулях, — рассказал страж порядка.

По его словам, работа над следственно-оперативными делами «пробуксовывает».

Страж порядка рассказал, что поначалу полицейские проводили беседы только с пенсионерами, объясняя, что необходимо не подвергаться риску и оставаться дома.

Один раз я встретил пожилую женщину возле магазина, хотел сказать ей, что надо сидеть дома, а она побежала. Я ускорял шаг — а она ускоряла бег. В итоге дал ей уйти, чтобы она тут не откопытилась, — объяснил сотрудник.

Через некоторое время стражи порядка стали штрафовать жителей столицы, которые проводили время в парках и скверах. Теперь полицейские работают в метро, где проверяют у граждан наличие пропусков.

Силовик пожаловался, что средств защиты не хватает, приходится брать на смену свои маски и перчатки. Он подчеркнул, что простоял в одной маске на смене девять часов.

Я стараюсь не трогать паспорта, которые проверяю, потому что я, хоть и в перчатках, могу передать заразу с документа на документ. Но я со столькими людьми контактирую, что шанс подцепить «корону» — почти 100 %, — объяснил мужчина порталу The Viilage.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки более 110 нарушителей самоизоляции привлекли к ответственности в Москве.

В России зарегистрировано 36 793 случаев заболевания коронавирусом, из них 4785 — за последние сутки, 3057 человек выздоровело, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 выздоровели, 148 умерли