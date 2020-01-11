https://static.news.ru/photo/4f6e8724-3480-11ea-bb55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили подтвердил, что на его жену напал с ножом неизвестный мужчина. Он также подчеркнул, что это уже не первое нападение на Светлану Хананашвили.

Моя жена возвращалась домой 9 января в 21:00, на неё напал неизвестный, после она сразу позвонила мне. Я выскочил, на месте уже были люди, которые вызвали скорую, — рассказал РИА Новости Хананашвили.

Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас она находится на искусственной вентиляции лёгких и пришла в сознание. Со слов мужа, ножом была задета левая часть шеи, произошла большая потеря крови.

По словам депутата, после предыдущего нападения на жену год назад он прекратил активную политическую деятельность и теперь затрудняется сказать, что могло бы послужить мотивом этого преступления.

Как ранее писал NEWS.ru, на юго-западе Москвы, возле дома на улице Шверника, неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании.