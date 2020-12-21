СМИ: московских учителей спрашивают об участии в митингах

https://static.news.ru/photo/d353f598-4360-11eb-adab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники Департамента образования и науки Москвы разослали в столичные школы анкету с вопросами об участии в митингах. Учителей также спрашивают о готовности к революционным преобразованиям в стране.

О существовании такой анкеты телеканалу «Дождь» рассказали учителя двух московских школ. Руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин подтвердил, что эта анкета сейчас — «одна из самых жарких новостей в профессиональном сообществе».

Учителям предлагается ответить на несколько вопросов о своих политических взглядах и действиях. Среди них есть такие: «Участвовали ли Вы в этих митингах?», «Обсуждаете ли Вы со своими учениками события, которые происходят в стране, мире?», «Одни говорят, что политическая ситуация в стране должна быть изменена радикальными и революционными мерами. Другие считают, что преобразования должны быть постепенными. Третьи утверждают, что на данный момент изменения не нужны. Какой позиции придерживаетесь лично Вы?».

Похожие анкеты рассылаются также ученикам старших классов и их родителям.

Как писал NEWS.ru, работников школ решили оградить от избыточной бюрократии. Министерство просвещения и Рособрнадзор сократили до четырёх число документов, ведение которых входит в обязанности преподавателей. Теперь это основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учёта успеваемости, журнал группы продлённого дня и материалы личных дел учащихся. Особо подчёркивается, что отныне ведение любой отчётности, которая не указана в официальном перечне, не входит в обязанности учителя, даже если это классный руководитель.