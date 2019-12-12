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Режим неблагоприятных погодных условий (режим «чёрного неба») 12 декабря ввели в Прокопьевске и Новокузнецке. В связи с этим городским предприятиям предписали снизить количество выбросов в атмосферу. Данной информацией с журналистами поделились представители пресс-службы мэрии Новокузнецка.

Режим «чёрного неба» будет действовать до вечера 13 декабря. На указанный срок местным жителям рекомендуют уехать за город. Также им посоветовали отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных...