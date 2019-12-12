Фото: pokrovka.narod.ru

Более 500 учеников и учителей эвакуировали из школы в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации во время проведения лабораторных испытаний.

В школе по адресу: ул. Покровка, дом 10, строение 5, произошло срабатывание сигнализации после лабораторных испытаний. В настоящее время эвакуировано более 500 человек, — сообщил ТАСС осведомлённый источник.

На место происшествия выехали экстренные службы города.

Как писал NEWS.ru, подарочная граната в салоне автомобиля стала причиной эвакуации школьников в Москве. Её заметили в припаркованной машине около школы, после чего оперативно перекрыли улицу и эвакуировали учеников из учебного заведения. Позже выяснилось, что предметом, напугавшим людей, стал муляж гранаты, который хозяину автомобиля подарили на День спецназа ВВ МВД. Впоследствии владелец машины передал сувенир сотрудникам полиции.

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