Более 500 учеников и учителей эвакуировали из школы в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации во время проведения лабораторных испытаний.
В школе по адресу: ул. Покровка, дом 10, строение 5, произошло срабатывание сигнализации после лабораторных испытаний. В настоящее время эвакуировано более 500 человек, — сообщил ТАСС осведомлённый источник.
На место происшествия выехали экстренные службы города.
Как писал NEWS.ru, подарочная граната в салоне автомобиля стала причиной эвакуации школьников в Москве. Её заметили в припаркованной машине около школы, после чего оперативно перекрыли улицу и эвакуировали учеников из учебного заведения. Позже выяснилось, что предметом, напугавшим людей, стал муляж гранаты, который хозяину автомобиля подарили на День спецназа ВВ МВД. Впоследствии владелец машины передал сувенир сотрудникам полиции.