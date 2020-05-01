Московских аллергиков предупредили о двойной угрозе

https://static.news.ru/photo/60ff2cae-8bb1-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик пыления сразу двух мощных аллергенов — берёзы и клёна в Москве придётся на майские праздники. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В Москве сразу два дерева-аллергена — берёза и клён — вступили в активную фазу цветения, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

При этом будет наблюдаться большая концентрация пыльцы в воздухе, напомнили в ведомстве и рекомендовали аллергикам быть осторожнее.

Отмечается, что доля берёзы в составе зеленых насаждений столицы не превышает 10%, но клёна гораздо больше — до трети. Больше всего берёз произрастает в Измайлово и Сокольниках, а также в парках «Царицыно» и «Фили».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве на две недели раньше срока начала цвести берёза. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.