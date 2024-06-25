Московские врачи помогут разодранному собаками забайкальскому школьнику В Забайкалье собаки сильно покусали девятилетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бездомные собаки напали на девятилетнего школьника в спортивно-оздоровительном лагере «Арахлей» в Забайкалье, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мальчик находится в реанимации. Инцидент произошел близ села Преображенка. Вечером мальчик ушел в лесную неогороженную часть территории. Там он встретил стаю. Позже его с множественными рвано-укушенными ранами головы, туловища и конечностей обнаружили сотрудники учреждения. Ребенка доставили в детскую краевую клиническую больницу. Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

Во время вечерней развлекательной программы девятилетний воспитанник лагеря в отсутствие контроля взрослых направился в неогороженную часть лагеря в лесном массиве, где подвергся нападению бездомных собак. Ребенок был обнаружен в лесу сотрудниками лагеря с множественными рвано-укушенными ранами спустя 2 часа после начала поисковых мероприятий, после чего госпитализирован в детскую краевую клиническую больницу, — сообщили в прокуратуре.

ИА ChitaMedia со ссылкой на региональный Минздрав отмечает, что ребенку готовы помочь московские врачи. Первичная хирургическая помощь мальчику уже оказана.

Мальчику провели противошоковые мероприятия и выполнили первичную хирургическую обработку ран. В настоящий момент состояние ребенка тяжелое, находится в реанимации, — рассказал заведующий анестезиологией и реанимацией больницы Максим Замешаев.

Ранее в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа собака укусила восьмилетнего мальчика за ягодицу. Следователи завели уголовное дело по факту нападения животного. Мальчика около школы № 6 окружила стая псов, но укусила только одна из собак. Она практически оторвала ему кусок кожи. Поскольку агрессивная собака оказалась бездомной, ответить за инцидент, предположительно, придется органам власти и подрядчикам, ответственным за отлов безнадзорных животных. К разбирательству присоединились органы прокуратуры.