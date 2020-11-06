Московские власти положительно оценили систему QR-кодов

https://static.news.ru/photo/7056d91e-2070-11eb-a2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Система регистрации в ночных заведениях через QR-коды работает в Москве без сбоев, заявил руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Всё работает нормально, сбоев нет <...>. Глобальных проблем мы не видим, — сказал он.

По его словам, если какие-то недостатки всё же появляются, служба поддержки департамента информационной технологии столичной мэрии быстро их отрабатывает. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Система регистрации для входа в ночные заведения заработала в Москве 19 октября с 12:00. Посетители и сотрудники должны регистрировать номера телефонов по QR-кодам или по СМС в любое время суток, а не только ночью. За отказ использовать такую систему ночные клубы могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

При этом на данный момент к ней добровольно присоединилось свыше двух тысяч организаций, в том числе рестораны и гостиницы, на которые не распространяется требование об обязательной регистрации. Благодаря этому 3,3 тысячи человек получили уведомление о возможном контакте с инфекцией, писал NEWS.ru.