Московские власти перекроют проход на Красную площадь в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/7f4eaecc-4aac-11eb-a4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Доступ людей на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен, сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса и действием в столице режима повышенной готовности.

В целях обеспечения соблюдения введённых ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен, — передаёт РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что из-за COVID-19 в городе отменены общественные мероприятия в честь Нового года и Рождества, а также детские представления. Там попросили горожан отказаться от посещения мест массового скопления людей в праздники.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что рестораны и кафе в Москве 31 декабря могут работать для посетителей только до 23:00.

Немерюк подчеркнул, что прогулки по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешены, однако организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет. Он с сожалением отметил, что это первый такой Новый год в столице, но на подобные меры пришлось пойти в целях недопущения распространения коронавируса, писал NEWS.ru.