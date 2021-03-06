Московские службы перевели в режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/03b44616-7e8f-11eb-9830-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за неблагоприятного прогноза погоды, согласно которому в столичном регионе в ближайшее время ожидается снегопад и сильный порывистый ветер, все городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Подготовлена спецтехника для проведения противогололёдной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, — цитирует «Москва 24» Бирюкова.

По его словам, утром 7 марта коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололёдной обработкой. На опасных участках дорог будут дежурить тягачи.

Бирюков также призвал водителей быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам посоветовал быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье, 7 марта, в столичный регион придёт мощный снегопад, который принесёт до четверти месячной нормы осадков. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что в этот день прогнозируется штормовой ветер и снижение атмосферного давления. Он уточнил, что снег начнётся ближе к утру, а днём будет усиливаться, выпадет до 8–10 мм осадков, что составляет четверть всей месячной нормы марта. Штормовой ветер, по его словам, будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду, порывами до 15–20 метров в секунду.

Москву ждёт повышение температуры: ночью — до минус 11, днём — до минус 2, а по области минус 4 — плюс 1. Снег будет влажный и местами мокрый, но не с дождём. Возможно его налипание на провода.