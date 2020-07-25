Московские орнитологи спасли птенца сокола

https://static.news.ru/photo/3c042bb8-ce76-11ea-b84b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean van der Meulen/pexels.com

Молодой сокол получил травму, врезавшись в витрину московского магазина. Его сейчас выхаживают в орнитарии парка «Сокольники».

По словам орнитологов, у соколят сейчас начался период разлётывания. Они учатся самостоятельно добывать корм и пока с трудом ориентируются в городском пространстве, поэтому часто травмируются. Специалисты просят горожан привозить раненых птенцов в орнитарий, сообщает газета «Восточный округ».

Как писал NEWS.ru, сотрудники пожарно-спасательного центра в четвёртый раз за две недели спасли утят. В Ново-Переделкино утята попали в техническое сооружение в реке Алёшинка. Отмечается, что к месту происшествия был направлен расчёт ПСО № 206 пожарно-спасательного центра столицы, который спас пятерых утят, провалившихся в коллектор.