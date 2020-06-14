Московские доноры плазмы получат подарки

https://static.news.ru/photo/7eaa0840-ae21-11ea-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В честь Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, москвичи, переболевшие коронавирусом и ставшие донорами плазмы, получат подарки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

14 июня доноры плазмы получат чемоданчик с сувенирами, — цитирует РИА Новости Ракову.

Она уточнила, что в чемоданчике будут находиться антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили детские рисунки. Как отметила Ракова, самым популярным словом на детских рисунках стало «Спасибо».

Как писал NEWS.ru, 672 жителя Москвы, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа, стали донорами плазмы для нынешних пациентов с COVID-19. По словам мэра столицы Сергея Собянина, их материал полностью очистят от бактерий и вирусов и перельют больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу и быстрее пошли на поправку.

По состоянию на 14 июня, в России зарегистрировано 528 964 случаев коронавирусной инфекции (+8835 за сутки), 280 050 человек выздоровели (+5409 за сутки), умерли — 6 948 (+119 за сутки).