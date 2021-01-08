Московская полиция закрыла шаурму от Сталина

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В московское заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина, пришли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве была открыта точка фастфуда, которую оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями — к примеру, на одном из плакатов разместили фразу «Жить стало лучше, жить стало веселее». Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.

На данный момент было принято решение закрыть торговую точку. Продавца попросили покинуть рабочее место, сообщил телеканал «360».

Отмечается, что пользователей возмутила как тематика заведения, так и обращение к имени Сталина. Одни считают его палачом другие — великим гением, но ни те, ни другие не хотят видеть его на вывеске палатки с шаурмой.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал концепцию заведения дурным маркетинговым ходом и отметил, что эта идея у многих вызывает ассоциации с временами политических репрессий.

В 2017 году Генпрокуратура Украины объявила официальное подозрение Сталину и наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии по делу о массовой депортации крымских татар в 1944 году. Минюст страны заявлял, что это дело является «актом восстановления исторической справедливости». 18 декабря Киевский центр адвокатской помощи определил Доманского в качестве бесплатного защитника для умершего в 1953 году Сталина.

Украинцы в целом отнеслись к процессу без энтузиазма. По их мнению, властям есть чем заняться и помимо акций по «декоммунизации».

Как писал NEWS.ru, ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны представил свою версию трагедии XX века. По его словам, Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».