Московская область продлила режим самоизоляции до 31 мая

https://static.news.ru/photo/3b2fb554-7467-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв продлил до 31 мая режим самоизоляции, действующий с конца марта из-за мировой пандемии коронавируса.

Кроме того, действие цифровых пропусков в Подмосковье продлено также до 31 мая.

По информации Роспотребнадзора, регион находится на втором месте по количеству пациентов с коронавирусом, намного опережая идущий третьим Санкт-Петербург.

С начала пандемии в Подмосковье выявили более 17 тысяч заражённых.

Как писал NEWS.ru, 7 мая московский мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции и введении масочного режима в транспорте и общественных местах.