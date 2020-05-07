Московская область продлила режим самоизоляции до 31 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Кроме того, действие цифровых пропусков в Подмосковье продлено также до 31 мая.
По информации Роспотребнадзора, регион находится на втором месте по количеству пациентов с коронавирусом, намного опережая идущий третьим Санкт-Петербург.
С начала пандемии в Подмосковье выявили более 17 тысяч заражённых.
Как писал NEWS.ru, 7 мая московский мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции и введении масочного режима в транспорте и общественных местах.
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