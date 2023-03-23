ВСУ взяли в плен 16-летнего подростка из Артемовска

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Днепре Вооруженные силы Украины удерживают в плену 16-летнего подростка Владимира из Артемовска, передает РЕН ТВ. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников доложил об этом омбудсмену Татьяне Москальковой.

По словам Мельникова, ВСУ заподозрили подростка в том, что он сотрудничает с российской армией. Украинская прокуратура обвинила школьника в том, что он летом прошлого года передавал с помощью мессенджера военнослужащим РФ снимки позиций ВСУ.

Мельников попросил Москалькову включить Владимира в список для обмена военнопленными.

7 марта Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с территории Украины возвращены 90 российских военнослужащих. Все они были отправлены в Москву. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак тогда заявил, что в рамках обмена военнопленными с Россией на родину вернулись 130 украинцев. Москалькова выразила сожаление, что обмен не получился равнозначным, хотя ранее речь шла об обмене в формате «160 на 160».