Мощный взрыв прогремел в центре Таганрога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сильный взрыв прогремел в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный», сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, в домах поблизости выбило стекла. О причинах произошедшего на данный момент неизвестно.

На опубликованных кадрах над зданием возвышаются клубы серого дыма. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.

Telegram-канал Readovka также сообщает, что всего раздалось два взрыва. По его информации, они прогремели в районе торгового комплекса «Радуга Молл». К месту происшествия выдвинулись экстренные службы.

Ранее взрыв раздался в Доме профсоюзов в Одессе. По данным полицейского отделения города, в здании сдетонировала граната. Причиной взрыва стало неосторожное обращение. Установлено, что в результате имеется один погибший. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, все обстоятельства уточняются.

Вместе с этим сразу несколько взрывов прогремели на территории Запорожской области, контролируемой киевскими властями. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», в регионе звучали сирены воздушной тревоги. Информации о возможных пострадавших не поступало.