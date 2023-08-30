Мощный взрыв на огневой позиции ВСУ с гаубицей М777 попал на видео ВС РФ поразили гаубицу M777 на позициях украинских войск в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы нанесли удар по расположениям Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. На видеозаписи, которую опубликовал Terlegram-канал «Работайте, братья», можно увидеть, как в результате атаки на позициях ВСУ с гаубицей М777 произошел взрыв.

Судя по видео, противник расположился в лесополосе, куда вела грунтовая дорога. После удара артиллерии ВС РФ над украинской огневой позицией поднялся столб дыма. Вскоре среди деревьев произошло возгорание и взрыв. По информации канала, причиной взрыва стала детонация боекомплекта. Где именно была сделана запись, не уточняется. Потери ВСУ в живой силе также неизвестны.

Ранее представители Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Опорный пункт был уничтожен с помощью неуправляемых авиационных ракет. Пилоты работали на малой высоте, чтобы исключить обнаружение Ми-35М средствами противовоздушной обороны.