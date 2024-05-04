Мощный взрыв и пожар в Белгороде 4 мая: что случилось, жертвы, разрушения

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Последствия взрыва в Белгороде

Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Какие новости об этом выходили?

Что известно о взрыве в Белгороде 4 мая

По данным Telegram-канала Baza, около 15 часов 4 мая взрыв прогремел в частном секторе города Белгорода.

«Жители Белгорода сообщают о прилете в частном секторе города. По предварительной версии, удар пришелся по домам в районе улицы Раздобаркина», — говорится в сообщении канала.

После сообщений о взрыве губернатор Белгорода Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек. По его словам, всех раненых доставили в городскую больницу, их жизни ничего не угрожает.

«Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

В результате обстрела были повреждены 30 частных домовладений и 10 автомобилей. Вячеслав Гладков пообещал восстановить дом, который получил серьезные повреждения в результате атаки.

«Пожарными расчетами ликвидируются два возгорания. Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьезные разрушения. Чудом все остались живы. С понедельника начнем делать замеры и приступим к восстановлению», — рассказал Гладков.

На настоящий момент на местах работают оперативные службы, они продолжают подомовый обход.

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Последствия взрыва в Белгороде

Что происходило в Белгороде перед взрывом

Незадолго до взрыва в частном секторе Белгорода в городе и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Всех местных жителей призвали пройти в укрытия.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — попросил жителей Гладков.

Перед этим губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа. По его словам, украинские военные действовали с помощью дрона-камикадзе. В Вергилевке оказались выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля, в Красном был поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет.

После отмены сигнала ракетной опасности в регионе в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

«4 мaя около 13:15 мск пресеченa очереднaя попыткa киевского режимa совершить террористическую aтаку c применением БПЛA сaмолетного типa по объектaм на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двa украинских беспилотных летaтельных aппарата уничтожены над территорией Белгородской облaсти», — говорится в сообщении ведомства.

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