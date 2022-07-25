Ураган в Забайкалье обесточил село и разрушил более 500 домов

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Сильный ураган нанес ущерб более чем 500 домам в забайкальском селе Тарбагатай. В результате разгула стихии разрушения получили не только жилые помещения, но и социальные учреждения. Также были повреждены котельные, водокачки и линии электропередачи, из-за чего жители остались без воды и света, сообщил «МК в Чите» глава Петровск-Забайкальского района Николай Горюнов.

Повреждены более 500 домов, социальные учреждения: детский сад, общеобразовательная и музыкальная школы, пожарная часть, клуб. В основном это повреждения кровли, — рассказал чиновник.

Глава отметил, что завалы по улицам и общественным местам были убраны. Никто из жителей не пострадал, в основном повреждены кровли домов и посадки на участках.

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края добавили, что они контролируют ситуацию и ведут личный прием пострадавших от урагана сельчан. На данный момент за материальной помощью к ним обратилось пять человек.

Недавно жертвами урагана стали два человека в Москве. Они погибли в результате падения деревьев. Еще 18 человек, среди которых были дети, получили серьезные травмы. У пострадавших различные травмы, включая сотрясения мозга, ушибы грудной клетки, ушибленные раны, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы, одному пришлось ампутировать стопу.