Мощный удар кассетными боеприпасами по расположениям ВСУ сняли на видео ВС РФ ударили по расположениям ВСУ в зоне спецоперации кассетными боеприпасами

Фото: МО Украины

Российские военные применили в зоне проведения спецоперации кассетные снаряды, о чем свидетельствуют кадры с Telegram-канала «Иди и смотри». На записи видно, как суббоеприпасы разлетаются и поражают расположения противника на большой площади. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Судя по распространившимся кадрам, ВСУ окопались на территории населенного пункта, название которого не уточняется. Беспилотник ВС РФ зафиксировал несколько единиц военной техники противника. После этого российские военные нанесли удар несколькими кассетными боеприпасами, в результате чего бронемашины ВСУ были уничтожены.

Ранее стало известно о решении США снабжать украинскую армию кассетными боеприпасами. Соответствующие поставки одобрил президент страны Джо Байден. В России такой шаг подвергли резкой критике, учитывая, что на международном уровне существует запрет на производство, передачу и применение такого вооружения.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что ВС РФ могут в ответ применить аналогичные средства поражения. Он напомнил, что до сих пор российские войска воздерживались от использования кассетных боеприпасов, хотя их запасы очень велики.