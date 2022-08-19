Мощный смерч в Крыму попал на видео

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Вечером 18 августа на Сакский район Крыма обрушился мощный смерч, передает Telegram-канал SHOT. Погодное явление сняли на видео отдыхающие. Отмечается, что туристы и местные жители не пострадали.

На кадрах видно, как вихрь, быстро перемещаясь, закручивает и поднимает в воздух различный мусор. По данным канала, смерч повредил по меньшей мере пять автомобилей и крышу фермы.

В конце июля отдыхающие стали свидетелями мощного смерча в акватории Черного моря в Геленджике. Кроме того, в городе прошли мощные ливни, затопившие несколько центральных улиц.

В поселке Небуг под Туапсе смерч повредил кафе. Ветер сорвал металлическую штору, закрывавшую окно, и смел все с полок. В кафе в тот момент находился один человек. Ни он, ни проходившие мимо люди не пострадали.