Мощный пожар в районе промзоны под Петербургом попал на видео Крупный пожар произошел в районе производственной зоны Горелово под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в районе промышленной зоны на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». На кадрах с места происшествия видно, что над городом вздымаются клубы черного дыма.

По данным издания, огонь охватил здание по адресу: Волхонское шоссе, дом 4. Там располагается территория областной производственной зоны Горелово. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что порядка 1,2 тонны хлебобулочных изделий сгорели в пожаре на хлебокомбинате в Горловке (ДНР) после атаки Вооруженных сил Украины. Ведомство отчиталось о ликвидации возгорания. В результате обстрела пострадали четыре человека.

До этого стало известно, что украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте работают пожарные команды и оперативные службы. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в городе работает система противовоздушной обороны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.