Мощный пожар вспыхнул на складе с автозапчастями в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный пожар произошел на складе с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

В 15:10 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи, улица Силикатная, дом 51. Площадь возгорания в складском помещении с автозапчастями составляет 600 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что пожар удалось локализовать. Открытое горение также ликвидировано. В тушении возгорания участвовали более 30 человек и восемь единиц техники.

Ранее в пресс-службе Wildberries рассказали о состоянии пострадавших после крупного пожара на складе в Шушарах. По словам представителей маркетплейса, обратившаяся к врачам за помощью сотрудница чувствует себя хорошо, госпитализация ей не понадобилась. Помимо этого, к медикам обратился 56-летний мужчина. Врачи диагностировали у него внутренний перелом фаланги пальца на ноге, он также чувствует себя хорошо.