Мощный пожар вспыхнул на обувном складе во Владимирской области Пожар на площади 2500 квадратных метров произошел на складе обуви под Владимиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Склад с обувью загорелся во Владимирской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Тушение пламени осложнялось высокой горючей нагрузкой, уточнили в ведомстве. На месте инцидента в поселке Муромцево работали 55 специалистов и 27 единиц техники. В 08:09 мск пожарные локализовали огонь.

В поселке Муромцево огонь охватил 2500 квадратных метров помещения для хранения обуви. <...> Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

17 января в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на полиэфирном заводе «Авангард» в Шахтах Ростовской области произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала они услышали взрыв, а потом в районе предприятия повалил черный дым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что при пожаре пострадали девять человек. Три человека с ожогами доставлены в больницу, пятеро — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

До этого в поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся складской комплекс Wildberries. По данным СМИ, пожар распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. Горящий склад было видно из разных точек города на Неве, возгорание в том числе запечатлели на видео из иллюминатора самолета. В качестве одной из версий пожара рассматривается поджог.