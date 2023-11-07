Мощный пожар в торговом центре в Улан-Удэ попал на видео Очевидцы опубликовали кадры горящего торгового центра в Улан-Удэ

Фото: t.me/mchsburyatia

Кадры мощного пожара, произошедшего в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ, попали в Сеть. Видео опубликовал Telegram-канале SHOT. На нем видно, как огонь охватил крышу четырехэтажного здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности, к настоящему моменту специалистам удалось локализовать возгорание на площади около 22 тысяч квадратов.

Пожар возник в торговом центре, расположенном на улице Сахьяновой в столице Бурятии. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены 126 человек и 32 единицы спецтехники. По словам очевидца, пожар охватил всю крышу здания. Через некоторое время огнеборцам удалось локализовать пожар.

Источники Telegram-канала Babr Mash ранее заявили, что пожар в торговом центре «Гвоздь» лишил имущества около сотни местных компаний. В результате возгорания пострадали практически все офисы, располагавшиеся в здании. Отмечается, что официальная оценка ущерба, нанесенного предпринимателям в ходе пожара, пока не проводилась.