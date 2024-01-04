Сильный пожар вспыхнул в спортивном зале в дагестанском селе Агвали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар произошел в спортивном зале в селе Агвали в Дагестане, сообщает пресс-служба МЧС России. Огонь полностью охватил кровлю здания. Площадь пожара составила 475 квадратных метров.

По информации ведомства, в ликвидации возгорания участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Пострадавших нет. Причины пожара неизвестны.

Ранее в деревне Киверичи Тверской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли трое детей. По словам местных жителей, в доме проживала многодетная семья. Когда началось возгорание, родителей не было дома. Причины пожара не сообщаются.

До этого в Чувашии загорелся жилой дом и прилегающие к нему постройки на площади 189 квадратных метров. Жильцы смогли покинуть помещение до приезда пожарных, однако получили ожоги и наглотались дыма. В результате ЧП в больницу доставили девять человек, в том числе троих детей.

Ранее пожар охватил бокс для ремонта техники на территории Дорожного ремонтного строительного управления в Корсакове на Сахалине. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников МЧС и две единицы техники.