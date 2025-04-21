Мощный пожар охватил мусорный полигон в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На территории Богородского округа Московской области горит полигон твердых бытовых отходов «Тимохово», передает Telegram-канал Mash. Общая площадь возгорания, по данным источника, превысила 500 квадратных метров.

Местные жители делятся кадрами возгорания, а также сообщают о сильном запахе. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они помогают свозить песок для того, чтобы огонь перестал распространяться. Официальной информации от ГУ МЧС по Московской области пока не последовало.

Также крупный пожар охватил предприятие целлюлозно-бумажного производства в Балахне в Нижегородской области. Площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвуют 12 спасателей, также задействовано три единицы техники.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край. Он оценят ситуацию с природными пожарами и совершат облет наиболее пострадавших от разгула стихии территорий и проконтролируют работы по тушению огня. Затем будет проведено координационное совещание по лесопожарной обстановке в регионе.